أبوظبي ودبي تتصدران أفضل المدن السياحية في الشرق الأوسط خلال 2022

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تصدرت كل من أبوظبي ودبي، قائمة أفضل المدن السياحية في العالم خلال العام 2022، وفقاً لتقرير مؤسسة يورومونيتور انترناشونال، الذي صنف دبي في المرتبة الثانية عالمياً.

ووفقاً للتقرير جاءت أبوظبي، في إصدار هذا العام، في المركز الثاني إقليمياً والـ 24 عالمياً، فيما احتفظت باريس بصدارتها العالمية واحتلت أمستردام المركز الثالث، تلتها مدريد ثم روما في الترتيب الرابع والخامس، وجاءت لندن في المركز السادس. وشهدت دبي هذا العام 2022 أكثر من 12 مليون رحلة قادمة إليها، وهو ما يقرب من ضعف الأداء المسجل العام الماضي 2021، الذي سجلت خلاله دبي المركز الثاني خلف باريس أيضاً، كما كانت وفقاً للمؤشر، والمدينة الوحيدة ضمن اقتصادات الدول الناشئة التي جاءت ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن الانتعاش القوي للسياحة الدولية، التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 112 % في عام 2022 من حيث الإنفاق الداخلي، شكل أحد العوامل الرئيسة وراء الانتعاش المرن للمدن العالمية، بالتزامن مع تسارع وتيرة السفر داخل المنطقة، وتخفيف قيود السفر والسياحة المدفوعة القيمة ما يزيد من جاذبيتها.

وأشار التقرير إلى بروز 14 وجهة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر أفضل 100 مدينة للعام 2022، مقارنة بـ 16 وجهة في عام 2021، مع ترسيخ دبي لمركزها الأول للعام الثاني على التوالي في المنطقة والمرتبة الثانية من حيث الأداء العام للمؤشر، بعد أن حققت دبي 2022 نجاحاً كبيراً في انتعاش قطاع السياحة فيما بعد الجائحة ومعرض إكسبو 2020 دبي.