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مذكرة تفاهم بين الاتحاد لائتمان الصادرات و«راكز»

مذكرة تفاهم بين الاتحاد لائتمان الصادرات و«راكز»
16 ديسمبر 2022 01:15

دبي (وام) 

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وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لدعم مسار الإمارة نحو التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المستمرة لدعم استراتيجية رأس الخيمة لتعزيز أنشطتها التصديرية المزدهرة. كما قامت الاتحاد لائتمان الصادرات في نوفمبر 2022 بتسهيل معاملات تجارية غير نفطية مضمونة بقيمة 261 مليون درهم للشركات العاملة في الإمارة. وقع المذكرة رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
الإمارات
مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
رأس الخيمة
راكز
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