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الاقتصادي

«غـرف دبي» تبحث دور القطاع الخاص في دعم أهداف «كوب 28»

«غـرف دبي» تبحث دور القطاع الخاص في دعم أهداف «كوب 28»
16 ديسمبر 2022 01:14

دبي (الاتحاد)

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نظمت غرف دبي لقاءً خاصاً أمس، جمع مكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) ومجتمع الأعمال في دبي، لمناقشة سبل مساهمة واستفادة القطاع الخاص من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المؤتمر.
وأكّد اللقاء ضرورة قيام الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها بمراجعة نماذج أعمالها، وإعادة هيكلة هذه النماذج بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة للإمكانات الهائلة التي يوفرها العمل المناخي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد عموماً بطريقة مستدامة للمستقبل.
وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «باعتبارها مركزاً من المراكز الأكثر ديناميكيةً ونشاطاً حول العالم، تحتضن إمارة دبي عدداً من أكثر الشركات ابتكاراً في سائر أرجاء المعمورة. ومن شأن هذه المكانة المرموقة أن تضفي قيمة بارزة على دولة الإمارات حين تستضيف مؤتمر الأطراف ‹كوب 28› (مؤتمر الإمارات للمناخ) في دبي في شهر نوفمبر المقبل، حيث سنعوّل على مجتمع الشركات ليساهم بدوره الريادي كي يتكلّل مؤتمرنا بالنجاح، ويصبح علامة فارقة في إطار الجهود العالمية الساعية للحد من تغيّر المناخ».

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