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افتتاح لولو هايبر ماركت مدينة الفلاح في أبوظبي

خلال الافتتاح (من المصدر)
16 ديسمبر 2022 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

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افتتحت متاجر لولو هايبر ماركت متجراً جديداً في مدينة الفلاح بأبوظبي. ويخدم «الفلاح سنترال مول» المجتمع الحضري الحديث شرق مطار أبوظبي الدولي والذي يشمل أكثر من 4 آلاف فيلا والمناطق المجاورة له. افتتح المتجر حميد راشد الدرعي  مدير مركز بلدية الشهامة، بحضور يوسف على موسليام، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية. وتبلغ مساحة المتجر الجديد الذي يتكون من طابق واحد، 12 ألف قدم مربعة ويشتمل على قسم الهايبر ماركت ومتجر الأقسام المتعددة، فيما سيوفر تشكيلات واسعة من المنتجات الطازجة من الفواكه والخضروات، اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية، الأجبان، المستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. ويحظى زوار المتجر بخصومات مميزة في الأيام الأولى للافتتاح.
قال حميد راشد الدرعي: «يدل هذا المتجر الجديد على حرص لولو هايبر ماركت على الوصول للضواحي والمناطق البعيدة عن مركز المدينة، وتقديم تجربة تسوق عالمية ومنتجات عالية الجودة لكل سكان دولة الإمارات».
وقال يوسف علي: «تواصل لولو في استراتيجيتها للوصول أقرب للعملاء في الضواحي الجديدة والمناطق الحضرية البعيدة عن مركز المدينة. نحن واثقون من تطور وازدهار الدولة المستمر والتي احتفلت مؤخراً بعيد الاتحاد الإماراتي الحادي والخمسين. ونؤكد تماشي خطط المجموعة مع رؤية الدولة».

لولو هايبر ماركت
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