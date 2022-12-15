35 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 35 مليار درهم مع صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية صوب أعلى مستوياته، منذ مطلع ديسمبر الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.164 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.199 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.623 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.31 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و317.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 394 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 29.9 ألف صفقة. وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 1.2% ليغلق عند 10144.53 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.11% ليغلق عند 10168.33 نقطة، ليصعد المؤشرات بأكبر وتيرة يومية في أسبوعين منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري. تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «ألفا ظبي» بنسبة 3.95% و«طاقة» 3.6% و«ملتيبلاي» 2.95% و«أدنوك للحفر» 2.76% و«أبوظبي الأول» 2.5% و«بروج» 1.59% و«أي آند» 1.48% و«أدنوك للتوزيع» 1.1% و«أبوظبي الإسلامي» 1% و«أبوظبي التجاري» 0.33%. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 246.8 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 172.1 مليون درهم، ثم «أمريكانا للمطاعم» بسيولة 134.9 مليون درهم. وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4.38 نقطة ليغلق عند 3315.23 نقطة بدعم رئيس من صعود مؤشر القطاع المالي بنحو 1.66%. وصعد في سوق دبي سهم «دبي الإسلامي» 2% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77% و«إعمار للتطوير» 0.71% و«دبي للاستثمار» 0.92% و«سالك» 1.23% و«سوق دبي المالي» 0.66%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 134.4 مليون درهم، تلاه «ديوا» بسيولة 37.5 مليون درهم، ثم «إمباور» 21.3 مليون درهم.