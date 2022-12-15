دبي تستقبل 11.4 مليون زائر خلال 10 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع اختتام فعاليات منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست»، قمة دبي للسياحة، تأكيداً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها المدينة ومساهمتها المهمة في دعم قطاع السياحة العالمي، والنمو الذي تحققه في هذا القطاع الحيوي لاسيما بعد النتائج الإيجابية للأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مع استقبال الإمارة 11.40 مليون زائر دولي، بزيادة نسبتها 134 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الاقتراب من تحقيق الهدف المنشود بأن تصبح دبي الوجهة الأكثر زيارة في العالم.

جاء الإعلان عن إطلاق «قمة دبي للسياحة» لتعزيز قطاع السياحة في المدينة وكذلك دعم القطاع إقليمياً وعالمياً، خلال اللقاء الدوري لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها على هامش فعاليات منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست»، بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومشاركة أكثر من 1000 من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في قطاعات عدة بما فيها الطيران والسفر والضيافة والتجزئة.

وقال هلال المري: «حققت دبي خلال العام 2022 العديد من الإنجازات وذلك نتيجة الرؤية الواضحة والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وفي إطار الجهود التي نقوم بها لتعزيز مكانة دبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وتماشياً مع ما تتمتع به المدينة من سمعة عالمية في الابتكار والتميز، جاء إطلاق ‹قمة دبي للسياحة› للارتقاء بالقطاع».

وأضاف: «يؤكد الأداء المتميز لقطاع السياحة في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري أننا نمضي بثبات في طريق تحقيق أهدافنا السياحية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرامية إلى جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031. كما يشكل هذا الأداء برهاناً على المرونة التي تتمتع بها دبي، وكذلك نجاح استراتيجيتنا المبنية على تنويع الأسواق، والشراكة المثالية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ما تزخر به المدينة من مقومات سياحية هائلة».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، تمكنّا خلال عام 2022 من تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث كانت سنة تحوّل ساهمت في تطوير وزيادة جاذبية دبي لتكون دائماً في أذهان محبي السفر، وتلبي كذلك كل احتياجات وأذواق المسافرين الدوليين. ومع عودة النشاط العالمي، فإن قدرتنا على الاستجابة والتكيف والتطور وأيضاً استقطاب الفئات الحالية والجديدة من المسافرين تعتبر من الأمور الأساسية ضمن جهود دبي للاستفادة من مشهد السياحة العالمي المتنامي بوتيرة متسارعة».

أداء قوي

وجرى خلال اللقاء تقديم نبذة عن أداء قطاع السياحة في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري والذي شهد نمواً في أعداد الزوار الدوليين بنسبة 134 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت دبي 11.40 مليون زائر مقارنة مع 4.88 مليون زائر للفترة ذاتها من العام 2021، ولتقترب من 13.50 مليون زائر الذين استقبلتهم دبي خلال عشرة أشهر من العام 2019.

وحقق قطاع الفنادق معدلات نمو تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة بما فيها ليالي الغرف المحجوزة، ومتوسط السعر اليومي، والإيرادات لكل غرفة متاحة. وتجاوز العرض مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 18 بالمئة، ولكن على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في العرض، فقد حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً في متوسط السعر اليومي وكذلك الإيرادات لكل غرفة متاحة مقارنة مع معدلات عام 2019.

التدفق السياحي

وأعربت قيادات نخبة من الشركات والمجموعات السياحية والفندقية الرائدة عن تقديرها لجهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وما تقدمه من دعم للقطاع في ضوء استراتيجيتها ورؤيتها الطموحة التي تواصل تأكيد مكانة دبي كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية، وما أثمرته تلك الجهود من جذب تدفقات سياحية إيجابية خلال العام الماضي، وصلت إلى نحو 11.4 مليون زائر دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية والتأثيرات السلبية التي يحاول العالم التخلص منها والتي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 التي نجحت دبي ودولة الإمارات في أن تكون في صدارة أسرع المتعافين من تبعاتها.