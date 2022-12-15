الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء مالية «العشرين»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين (G20)، التي عقدت للمرة الأولى تحت الرئاسة الهندية، وذلك في مدينة بنغالور الهندية يومي 13 و14 ديسمبر الجاري. وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وتحديداً جدول أعمال المسار المالي في العام 2023.

وشارك في الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، إلى جانب وكلاء وزارة المالية ونواب البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.