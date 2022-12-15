شراكة أسهم خاصة بين «أرديان» و«مبادلة كابيتال»

أبوظبي (وام)

أبرمت شركة أرديان؛ شركة الاستثمارات الخاصة ومبادلة كابيتال؛ شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، شراكة جديدة، بقيمة 2.1 مليار دولار تقوم أرديان بموجبها بالاستثمار في محفظة تضم عدداً من أصول الأسهم الخاصة المميزة التي تديرها شركة مبادلة كابيتال، كما تلتزم أدريان أيضاً بالمساهمة بشكل رئيس في صناديق الأسهم الخاصة التابعة لشركة مبادلة كابيتال.

وتتمتع أرديان ومبادلة كابيتال بعلاقة وثيقة منذ إبرام شراكة أولية ناجحة بينهما عام 2017؛ في صفقة مميزة عملت مبادلة كابيتال بموجبها مدير أصول نيابة عن جهات أخرى، وتعد تلك المرة الأولى التي يدير فيها صندوق ثروة سيادي استثمارات نيابة عن مؤسسات وجهات استثمارية رائدة.

وبموجب هذه الصفقة، ستقوم شركة أرديان ومبادلة كابيتال باختيار محفظة استثمارية مكوّنة من عشر شراكات استثمارية محددة مع مجموعة رائدة من الشركاء في أميركا الشمالية وأوروبا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى اختيار 6 استثمارات مباشرة عالية الجودة، علماً بأن جميع الشركات والاستثمارات ضمن هذه المحفظة الجديدة، كانت موجودة تحت مظلة شركة مبادلة كابيتال، عقب تدشين مبادلة كابيتال أعمالها رسمياً كشركة قائمة بذاتها عام 2021.

وتركّز استراتيجية الأسهم الخاصة لمبادلة كابيتال على الاستثمارات المباشرة في القطاعات الرئيسة في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تتمتع الشركة بشبكة علاقات قوية، وتحظى بسجل حافل في مجالات تشمل الإعلام والرياضة والترفيه والخدمات الاستهلاكية والغذائية والخدمات المالية وخدمات الأعمال.

وقال مارك بينيديتي عضو اللجنة التنفيذية لشركة أرديان، والرئيس المشارك لشركة أرديان يو أس: «تأتي هذه الصفقة تتويجاً لعلاقة تعاون مثمرة ووثيقة مع مبادلة كابيتال على مدى السنوات الخمس الماضية. وبصفتها شركة رائدة، تحظى مبادلة كابيتال باحترام كبير كما تتمتع بسجل حافل من الإنجازات، وتعد هذه الصفقة التي تمت اليوم، مؤشراً على الأهمية التي نوليها لأعمالنا باعتبارنا شريك أعمال مميزاً وطويل الأمد».

من جانبه، قال هاني برهوش، المدير العام والرئيس التنفيذي لمبادلة كابيتال: «فخورون بالشراكة مجدداً مع شركة رائدة مثل أرديان التي نعمل معها منذ أكثر من خمس سنوات، ونُقّدر عالياً هذه الشراكة التي تجمع بيننا. وتعد هذه الصفقة شهادة على قدرتنا على تحقيق القيمة لمستثمرينا وشركائنا، من خلال إنجاز الأعمال ضمن استراتيجيتنا ونهج أعمالنا المتميز في سوق الأسهم الخاصة».