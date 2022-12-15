«ويز إير أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، عن تسييرها رحلات إضافية من أبوظبي إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وتوفر الشركة للسياح والمقيمين في دولة الإمارات والمملكة سفراً مريحاً ومباشراً ومعقول التكلفة، مع فرص سفر فريدة. وتنطلق رحلات المسار الجديد في فبراير 2023 يومياً وفق جدول مريح من ويز إير.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن تسيير رحلات يومية إلى المدينة المنورة، الوجهة السياحية الغنية بالمقاصد الدينية، إضافة إلى غيرها من أماكن الجذب المميزة. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر جميع شركائنا الفاعلين على دعمهم المتواصل، ولا سيما دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والهيئة السعودية للسياحة، والبرنامج الوطني للربط الجوي، والحكومتين الإماراتية والسعودية.