«أيميا باور» تفوز بعقد بناء محطة للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا

فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة كليركسدورب بجمهورية جنوب أفريقيا، وفق نظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) لإنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء، وبحجم استثمار يبلغ نحو 120 مليون دولار (440.4 مليون درهم) بعد مناقصة عالمية نافست فيها كبريات الشركات الدولية في هذا المجال، ضمن برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين. وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية: إن هذا العقد يمثل إنجازاً رئيسياً جديداً لنا، فقد استطاعت أيميا باور أن تنافس شركات عالمية مرموقة في هذا المجال، مؤكداً ان ترسية العقد على الشركة يعكس مستوى الثقة التي تتمتع به في الأسواق الدولية. وشدد على أن الشركة فخورة بأن تدعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب أفريقيا التي تسعى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار تنافسية على المدى الطويل. وأوضح أن حلول الطاقة النظيفة توفر فرصاً جيدة للاستثمار وتخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، قائلاً: «بينما تعزز أيميا باور من حضورها في مجال الطاقة النظيفة عبر القارة، ستكون جنوب أفريقيا سوقاً رئيسياً للشركة وفرصة للعمل مع الشركاء المحليين لتطوير المشاريع في جميع أنحاء البلاد». وقال النويس: إن المحطة الجديدة ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 25 ألف أسرة في جنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن المشروع سيساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع 290 ألف طن سنوياً، مما يساهم في تخفيض البصمة البيئية لجمهورية جنوب أفريقيا. وتوقع النويس بدء الأعمال الإنشائية للمشروع منتصف العام المقبل، موضحاً أن الشركة ستعتمد على موارد محلية بنسبة تصل إلى 45% لبناء المحطة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس فرصاً استثمارية أخرى لإنتاج 1000 ميجاوات إضافية عبر برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا. وتسعى وزارة الطاقة في جنوب أفريقيا كجزء من تخطيطها طويل الأجل للحد من انبعاثات الكربون وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للطاقة عبر شبكة الكهرباء الخاصة بها، حيث تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من 11% إلى 41% بحلول عام 2030. يشار إلى أن شركة أيميا باور الإماراتية تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة..وتمتلك الشركة مشاريع قيد التنفيذ تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 6 جيجاوات عبر 15 دولة.