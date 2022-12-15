«سياحة البحرين» تطلق أضخم موسم ترفيهي في ديسمبر

المنامة (الاتحاد) أكّدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استعدادها للاستمرار بالترحيب بمواطني ومقيمي وزوار مملكة البحرين الذين سيكونون على موعد مع موسم استثنائي من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية ضمن موسم أعياد البحرين، والتي ستقام في مختلف أنحاء المملكة طوال شهر ديسمبر الجاري، مضيفة أنّ الموسم يتضمن باقة ضخمة من البرامج والفعاليات التي يمكن للزوار والسياح والمقيمين الاستمتاع بها، فضلاً عن عدد من العروض الترويجية والمتمثلة في باقات سفر وإقامة في فنادق المملكة لجذب الزوار والسياح، والمتاحة على موقع فعاليات البحرين «calendar.bh». وقال الدكتور ناصر علي قائدي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: إنّ إطلاق هذا الموسم الترفيهي الأضخم يأتي ضمن أحد أبرز الفعاليات الترفيهية التي تنظمها مملكة البحرين على مستوى المنطقة، والذي يساهم في إبراز موقع المملكة ومكانتها كوجهة سياحية إقليمية متميزة في قلب الخليج العربي. وبيّن قائدي بأن أهم ما يميز موسم الاحتفالات هذا العام هو التنوّع الكبير للأنشطة والمهرجانات، والذي يستهدف مختلف فئات الزوار والسياح ويلبي ذائقتهم المتنوعة، مع الحرص على تهيئة أجواء احتفالية مريحة ومميّزة للجميع، وتنظيم النسخة الأضخم على الإطلاق لمهرجان (فيستفال سيتي مع stc) في نسخته الرابعة وغيرها من الفعاليات الشيّقة، مرحّباً بجميع الزوار في بلدهم الثاني لقضاء أمتع الأوقات. وتابع أنّ النسخة الرابعة من مهرجان «فستيفال سيتي مع stc» ستقام في حلبة البحرين الدولية على مدار أربعة أسابيع ابتداءً من 25 ديسمبر 2022 ولغاية 21 يناير 2023، وستضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العائلية الملائمة لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال والملاهي والجوائز، إلى جانب العروض الحية الشيقة والسينما الخارجية، وعروض موسيقية متنوعة تقدمها عدد من الفرق المحلية والأجنبية، فضلاً عن تخصيص ساحة للمطاعم والمأكولات المتنوعة المرفقة بالجلسات الخارجية العائلية، وسوق خاص ببيع المنتجات البحرينية المتنوعة. ونوّه قائدي بأنه نظراً للإقبال اللافت على حضور الفعاليات سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها، فإنّ الهيئة تتطلع إلى توسيع حجم مهرجان «فستيفال سيتي مع stc» وتعزيز أنشطته من خلال تقديم أكبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي يشهدها تاريخ تنظيم هذا المهرجان منذ إطلاقه، بما في ذلك العروض الحية من مختلف الفرق الفنية والشعبية والاستعراضية المحلية، والتي تعكس عمق الثقافة البحرينية وتاريخها وأصالتها. وذكر أنه ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، سيستضيف مسرح الدانة في منطقة الصخير حفلات العيد الوطني بمشاركة نخبة من فناني الخليج العربي بتاريخ 15 ديسمبر 2022، وهم: نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، ومطرف المطرف، مضيفاً بأنه كما سيحتضن خليج البحرين في المنامة عروض الدرون والعروض الضوئية في 15 ديسمبر، إضافة إلى عروض الألعاب النارية التي سيتم تنظيمها في حلبة البحرين الدولية بتاريخ 16 ديسمبر. وتابع بأنّ شهر ديسمبر سيشهد كذلك إقامة معرض الخريف، خلال الفترة من 22 وحتى 30 ديسمبر ولأوّل مرة في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد بمنطقة الصخير، بمشاركة نخبة من التجار والعلامات التجارية من مختلف بلدان المنطقة والعالم. وأضاف أنّ احتفالات رأس السنة في 31 ديسمبر تعد بالمزيد من التشويق والترفيه لجميع مواطني ومقيمي وزوار المملكة، مع تنظيم عروض الألعاب النارية في حديقة مجمع الأفنيوز وغيرها من المواقع. كما سيستضيف مسرح الدانة في الصخير حفلاً لمنسق الأغاني العالمي مارتن جاركس في 31 ديسمبر. من جانبه، قال الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة stc البحرين: «يسعدنا أن نكون الشريك الرسمي لمهرجان «فستيفال سيتي مع stc»، الذي يعد من أكبر الفعاليات الوطنية التي تجمع الأسر في موسم أعياد البحرين، حيث إن هذه الشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض تهدف لجعل المملكة وجهة سياحية والتي تساهم في تعزيز قطاع السياحة للزوار، المقيمين والمواطنين في المملكة. ودعا الجميع للحضور والاستمتاع بالمهرجان المليء بالأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

