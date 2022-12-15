انطلاق "عروض الشارقة للتسوق".. مفاجآت في انتظار الجمهور
الشارقة
15 ديسمبر 2022 15:03
انطلقت اليوم النسخة الجديدة من "عروض الشارقة للتسوق 2022" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كافة مدن ومناطق الشارقة بحملة تسويقية وترويجية هي الأضخم تستمر حتى 29 من يناير 2023.
وستشهد الدورة الجديدة من الحدث على مدار 46 يوماً مجموعة كبيرة من العروض الترويجية في عدد من مراكز التسوق والمعالم السياحية ووجهات الترفيه العائلي بإمارة الشارقة بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.
كما ستتنافس المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة على تقديم تخفيضات تصل إلى 75% على مختلف أنواع المنتجات وأشهر العلامات التجارية بالإضافة إلى رصد باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين التي تتماشى مع مسيرة العروض وما وصلت إليه من مكانة عالمية.
وخصصت اللجنة التنظيمية للعروض موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً يشتمل على قاعدة بيانات عن المتسوقين يستفيد منها تجار التجزئة لتحديد نطاق حملاتهم التسويقية إلى جانب استقبال الملاحظات والاقتراحات بهدف التطوير الدائم للعروض إضافة إلى وجود منصة إخبارية للاطلاع على آخر الأحداث والفعاليات التي سيتم تنظيمها والإعلان من خلالها عن الفائزين بالمسابقات والجوائز.
وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة إن أنظار العالم تتجه خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة إلى دولة الإمارات لاسيما وأنها تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطابا للزوار القادمين من الخارج بفضل تنوع وجهاتها السياحية والترفيهية وتضم أكبر مراكز التسوق والترفيه على مستوى المنطقة لذلك حرصنا هذا العام على إطلاق نسخة استثنائية من عروض الشارقة للتسوق تتوافق مع هذا المشهد وتعزز مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم من خلال تقديم باقة متنوعة وواسعة من العروض الحصرية والفعاليات الترفيهية الجاذبة إلى جانب الترويج لمزايا إمارة الشارقة الفريدة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية محليا وإقليميا وعالميا حيث تؤدي العروض دورا متناميا في تعزيز نمو قطاع التجزئة بشكل مستدام بالإضافة إلى دعم وتنمية القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه أكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال أن عروض الشارقة للتسوق تعد من أهم الفعاليات والمهرجانات المدرجة على أجندة قطاع تجارة التجزئة بالشارقة والقطاعات المرتبطة به فهذا الحدث يمثل بالنسبة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق فرصة مثالية لإطلاق العروض الترويجية ورصد الجوائز لجذب المتسوقين والزوار إلى الإمارة لاسيما أن عروض الشارقة للتسوق تعد موسما هاما لزيادة مبيعاتهم خاصة مع توقيتها الهام خلال موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية إضافة إلى أجواء موسم الشتاء الذي يعد أجمل المواسم لزيارة الشارقة والاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة بأفضل الأسعار والتخفيضات مؤكدا أن الغرفة لا تتوانى عن تقديم كافة وسائل الدعم لشركائها في هذا الحدث وتشجيع مختلف الجهات المشاركة على تقديم أفضل الجوائز بما يتناسب مع أهمية هذه العروض للوصول إلى أكبر شريحة من المتسوقين والزوار وتحقيق الفائدة المرجوة.
وتكافئ عروض الشارقة للتسوق جمهور المتسوقين بحزم من الجوائز التي أعلنت عنها مراكز التسوق المشاركة بالإضافة إلى سحوبات على المشتريات وتخفيضات كبرى على المنتجات والملابس والعطور والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الرحلات الخارجية وغيرها كما تنتظر المتسوقين قسائم مشتريات بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيمة وغيرها الكثير من المفاجآت التي تخبئها عروض الشارقة للتسوق.