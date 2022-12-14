«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقيتين مع قرغيزستان

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقيتين مع حكومة قرغيزستان لدعم التجارة وتعزيز الروابط التجارية مع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتنص الاتفاقية الأولى على إطلاق مفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتجارة القرغيزية ومجموعة موانئ أبوظبي لتوفير قطعة أرض مساحتها 300.000 متر مربع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) لتطوير وتشغيل مركز لوجستي ومنطقة جمركية.

وتنص الاتفاقية الثانية على قيام بوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، بإعداد استراتيجية لوزارة المالية القرغيزية تهدف إلى تطوير حل لإدارة الحدود والجمارك، وتشييد بنى تحتية، وتأسيس نافذة رقمية وطنية موحدة.

وقال معالي أقيلبيك جباروف، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان خلال مراسم التوقيع على الاتفاقيات مع مجموعة موانئ أبوظبي وبوابة المقطع: «إننا نشهد اليوم لحظة تاريخية فارقة، إذ أصبح لقرغيزستان الدولة غير الساحلية منفذ حيوي على البحر، ولا شك بأن هذا الأمر يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لنا».

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أهمية هذه الاتفاقيات الأولية التي تسلط الضوء على ريادة المجموعة في مجال الخدمات الرقمية والمناطق الحرة، وتشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.