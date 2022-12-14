«المصرف المركزي» يعزز حيازاته من الذهب

أبوظبي (وام)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 12.749 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 1.463 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.286 مليار درهم في سبتمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، ارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 13.8% بزيادة تعادل 1.549 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 11.2 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022. وارتفع رصيد المركزي من الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 7.02% أو ما يعادل 836 مليون درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021. يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020.

وارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 1.55% لتصل إلى 483.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تعادل 7.4 مليار درهم مقارنة بنحو 475.9 مليار درهم في سبتمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك زادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 مليار درهم أو ما نسبته 2.13% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

واستحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 49.5% مع بلوغها 239.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.