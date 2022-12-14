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الاقتصادي

%20 حصة سوق الحوافز والمؤتمرات من سياحة دبي

جانب من جلسات المنتدى (تصوير: اشرف العمرة)
15 ديسمبر 2022 02:00

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن تشهد سياحة الحوافز والمؤتمرات في دبي والذي يسهم حالياً بأكثر من 20% من الحركة السياحية، ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات المقبلة مع تعاظم جاذبية الإمارة كوجهة محورية في هذا القطاع الواعد واستضافتها لأكبر الفعاليات العالمية.

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وأوضح كاظم أن  محاور  استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تركز  على أربعة محاور رئيسة تشمل زيادة أعداد السياح وإطالة فترة الإقامة الفندقية، وزيادة معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى  رفع معدل تكرار الزيارة إلى الوجهة، مشيراً إلى أن 25 % من زوار دبي يكررون زيارتهم إلى الإمارة  خلال 12 شهراً مقارنة بالمعدل العالمي الذي يمتد لـ 24 شهراً، مما يعكس جاذبية الإمارة من حيث جودة الخدمات والتجارب السياحية، وكذلك من حيث الأسعار المناسبة. وأوضح كاظم في تصريحات صحفية على هامش انطلاق فعاليات «منتدى سكيفت جلوبال» الذي  تستضيفه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، أن المؤشرات السياحية في دبي تسجل نمواً متواصلاً من حيث أعداد الزوار، ما يعزز من جهود الإمارة إلى الوصول بأعداد السياح إلى مستويات ما قبل «الجائحة» خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الأسواق الواعدة التي يمكن استقطاب أعداد زوار أكبر منها مع مستويات الإنفاق السياحي المناسبة.
من جهته، أكد رفات علي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيفت العالمية، أهمية استضافة دبي للنسخة الأولى للمنتدى في الشرق الأوسط، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة وطفرة هائلة في قطاع السياحة وما لديها من سوق متجدد وسريع النمو، لافتاً إلى أن المنتدي يناقش مستقبل السفر عالمياً والاتجاهات نحو سوق السفر، لما يشكله القطاع الجزء الأكبر من الناتج المحلي لدولة الإمارات التي تقود بدورها الانتعاش السياحي في المنطقة.
وكشف رفات عن اعتزام الشركة تنظيم المنتدى بشكل سنوي في دبي، وتوسيع حجم المشاركات، لاسيما في ظل النمو المتسارع  للقطاع السياحي في دولة الإمارات وخططها الطموحة لاستقبال 40 مليون سائح في 2031.

 

عصام كاظم
مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري
دبي
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