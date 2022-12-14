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الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم

سوق دبي المالي
14 ديسمبر 2022 17:44

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، اليوم، مدعومة بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والمرافق، وسط سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 3.164 تريليون درهم موزعة بواقع 2.584 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و580.2 مليار درهم لسوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.75 مليار درهم موزعة بواقع 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي و264.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 411.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.5 ألف صفقة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10023.62 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.06% ليغلق عند 10056.29 نقطة، ونما مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.31% ليبلغ مستوي 3310.85 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أمريكانا» بنسبة 7.14% ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي منذ الإدراج، كما زاد «دانة غاز» 2.93% و«أبوظبي التجاري» 2.83% و«أبوظبي الأول» 1.27% و«فيرتيغلوب» 1.25% و«الدار» 1.16% و«أبوظبي الإسلامي» 1.01%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 245.03 مليون درهم، تلاه «أمريكانا» بسيولة 235.01 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 168.3 مليون درهم. وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.36% و«الإمارات دبي الوطني» 1.96% و«العربية للطيران» 4.54% و«أرامكس» 2.27% و«دبي للاستثمار» 0.93% و«تيكوم» 0.9% و«ديوا» 1.27%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 107.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 44.2 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» 32.48 مليون درهم.

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المصدر: وام
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