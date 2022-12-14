انخفاض أسهم أوروبا من أعلى مستوياتها

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في أسبوع تقريباً والتي لمستها في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08.14 بتوقيت جرينتش. وارتفع المؤشر بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء حيث تلقت الأسهم على مستوى العالم دعماً من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وسجلت معظم القطاعات المسجلة على المؤشر ستوكس 600 انخفاضاً اليوم الأربعاء. وانخفضت أسهم قطاع السفر والترفيه 1.1 بالمئة لتأتي في الصدارة، تليها أسهم قطاع التكنولوجيا التي تراجعت 0.8 بالمئة. وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.3 بالمئة، وحققت أسهم قطاع البنوك ارتفاعاً أيضاً. وعلى الرغم من تحقيق شركة تي.يو.آي، أكبر شركة للعطلات في العالم، أرباحاً في السنة المالية الأخيرة فقد تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن 4.8 بالمئة لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600.