شراكة بين «الدار» و«مبادلة» للاستحواذ على برج تجاري في «الماريه»

أبرمت الدار العقارية «الدار» شراكة مع «شركة مبادلة للاستثمار» للاستحواذ على برج الماريه، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة يقع في جزيرة الماريه. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع نهج مبادلة القائم على التعاون وبناء الشراكات لدفع عملية النمو وتنويع اقتصاد أبوظبي. وبموجبها ستصبح شركة الدار الجهة المشغلة لجميع المساحات التجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي بعد استحواذها مؤخراً على أربعة أبراج تجارية من مبادلة في يوليو 2022. وتعزز الصفقة جهود الطرفين لتطوير بيئة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ودعم إمكاناته التنافسية، واستقطاب الشركات العالمية المرموقة لمجتمعه المتنامي. ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 60%، بينما ستحتفظ «مبادلة» بحصة الـ40% المتبقية. وستتم إدارة الأصول من قبل شركة الدار للاستثمار العقاري، إحدى أكبر شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، ليرتفع إجمالي المساحة القابلة للتأجير في محفظة الشركة إلى مليوني متر مربع. وتنسجم صفقة الاستحواذ، البالغة قيمتها 450 مليون درهم، مع دور مبادلة القائم على تنويع اقتصاد دولة الإمارات، بالإضافة إلى دورها في تطوير القطاع العقاري في العاصمة، وترسيخ مكانة المركز المالي الدولي في أبوظبي، كما وتساهم في توسيع محفظة شركة الدار من الأصول التجارية لمواكبة الارتفاع في معدلات الإشغال والطلب على المساحات التجارية من الفئة الممتازة في المركز المالي الدولي. ويقع البرج المؤلف من 25 طابقاً بجوار أبراج الدار التجارية الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، كما سيضيف المزيد من التنوّع والقيمة إلى محفظة الدار المتنامية من الأصول التجارية. وقال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات، التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بمبادلة: «يؤكد هذا الاستحواذ على التزام مبادلة بنمو وتقدم سوق العقارات في أبوظبي، ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للعيش والعمل والزيارة في العالم. تعد مبادلة المطور الرئيسي لجزيرة الماريه، ونحن على ثقة بأن شركة الدار، بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات، هي الشريك الأمثل، وأنها تمتك الخبرة التشغيلية المناسبة التي تمكّنها من تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية كأحد أكثر الوجهات الرائدة للأعمال والترفيه والتسلية في المنطقة». ستعزز الصفقة محفظة شركة الدار من الأصول التجارية، وترفع إجمالي استثماراتها في الأصول المدرّة للدخل الثابت إلى 7.4 مليار درهم منذ بداية العام. ومن جانبه، قال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «يستمر نمو الطلب على المساحات التجارية من الفئة الممتازة في أبوظبي وهو ما لاحظناه بشكل لافت في سوق أبوظبي العالمي، حيث وصلت نسبة الإشغال الآن إلى نحو 90% عبر أبراجنا التجارية الأربعة التي استحوذنا عليها في وقت سابق من هذا العام. ومن خلال إضافة برج الماريه إلى محفظة أصولنا التجارية، سنتمكّن من تلبية هذا الطلب المتزايد إلى جانب تحقيق المزيد من التوسع وتعزيز كفاءة أصولنا المدرّة للدخل الثابت».ومن المرتقب أن يستقبل برج الماريه أوائل المستأجرين خلال العام 2023، حيث سيوفّر خيارات متنوعة من المساحات المكتبية الفردية والمتعددة على إجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 32.000 متر مربع.