الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات: 148 مليار درهم الإيرادات الحكومية خلال الربع الثالث

مقر وزارة المالية في أبوظبي
14 ديسمبر 2022 15:31

 أعلنت وزارة المالية اليوم عن نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الثالث 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.وأظهرت النتائج الأولية ارتفاع قيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 126.3 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 148.1 مليار درهم خلال الربع الثالث 2022، وارتفاع قيمة إيرادات المساهمات الاجتماعية، بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، من 3.4 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 3.8 مليار درهم خلال الربع الثالث 2022.
وعلى صعيد النفقات، أظهرت النتائج ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 91.8 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 96.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022 أي بنسبة 5%. كما ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 7% خلال الربع الثالث من عام 2022، لتبلغ 93.0 مليار درهم في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 87.3 مليار درهم في الربع الثالث 2021. 

أخبار ذات صلة
الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات تحظى بمهلة كافية للسداد
«المجلس التشـاوري» يناقش تعديلات قـانون الإفلاس مع خبراء البنك الدولي

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الموازنة العامة
وزارة المالية
آخر الأخبار
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
توقعات متفائلة من الصحة العالمية بشأن كوفيد وجدري القردة في 2023
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©