الإمارات: 148 مليار درهم الإيرادات الحكومية خلال الربع الثالث

أعلنت وزارة المالية اليوم عن نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الثالث 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.وأظهرت النتائج الأولية ارتفاع قيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 126.3 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 148.1 مليار درهم خلال الربع الثالث 2022، وارتفاع قيمة إيرادات المساهمات الاجتماعية، بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، من 3.4 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 3.8 مليار درهم خلال الربع الثالث 2022.

وعلى صعيد النفقات، أظهرت النتائج ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 91.8 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 96.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022 أي بنسبة 5%. كما ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 7% خلال الربع الثالث من عام 2022، لتبلغ 93.0 مليار درهم في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 87.3 مليار درهم في الربع الثالث 2021.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.