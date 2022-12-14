سارة الأميري: الإمارات ترحب بالاستثمارات النوعية في الصناعة

دبي (الاتحاد) زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، مركز «جنرال إلكتريك» الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منطقة جبل علي في دبي، وذلك للاطلاع على أحدث مبادرات التحول في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية من خلال توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة. وكان في استقبال معاليها الدكتورة داليا المثنى، رئيس جنرال إلكتريك في الإمارات والرئيس العالمي للاستراتيجية والعمليات للأسواق الدولية في الشركة، إلى جانب عدد من مسؤولي ومديري القطاعات الأخرى التابعة للشركة. تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الصناعي، ومتابعة المشاريع الصناعية المبتكرة وضمان بيئة تساهم في تعزيز نجاح القطاع استناداً إلى أسس الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لدعم نمو الصناعات النوعية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، خصوصاً على مستوى صناعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية.

القدرات المتقدمة

واطلعت معاليها خلال الزيارة على القدرات المتقدمة للمركز وأبرز ما تقدمه الشركة لدعم المستشفيات والمساهمة في رفع مستوى عملياتها باستخدام الحلول الرقمية، مثل مركز القيادة. واستمعت إلى مسؤولي المركز في مجالي الطيران والأعمال الرقمية حول كيفية العمل على الابتكار المشترك للحلول الرقمية والمستدامة في مركز الشرق الأوسط لتكنولوجيا الطيران الواقع في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا». تبعها جولة في المنشأة التي تضم ورشتي عمل تقدمان حلولاً متقدمة للصيانة والاختبار والإصلاح لكل من توربينات الغاز والمولدات.

الثورة الصناعية الرابعة

وأكدت معالي سارة الأميري، أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج التحول التكنولوجي» بهدف جذب المستثمرين والمصنعين والمبتكرين من أنحاء العالم كافة، يسعدنا الاطلاع على تجربة مركز خدمة جنرال إلكتريك، والذي يمثل نموذجاً ريادياً في الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في صناعات حيوية ومستقبلية. وقالت: إن دولة الإمارات ترحب دائماً بالاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي، وتدعو المستثمرين إلى الاستفادة من المحفزات والممكنات المقدمة إليهم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من خلال البرامج الوطنية الهادفة إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي لريادة التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار، وصناعات المستقبل.

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا المثنى، أهمية زيارة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والوفد المرافق لها، موضحة أن الزيارة تأتي امتداد لحرص الوزارة على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بجانب توفير البيئة الملائمة لنمو الشركات الصناعية الكبرى والتوسع وتعزيز صادراتهم من مختلف المنتجات ذات الجودة العالية والتي تحمل شعار صنع في الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن هذه الزيارة أتاحت للشركة الفرصة لتستعرض جهودها بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مسيرة التطوير والنمو في دولة الإمارات، حيث تشكل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية محركاً قوياً للاقتصاد، والشركة ملتزمة بدعم جهود التنمية للقطاعات الصناعية والإنتاجية في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.جدير بالذكر أن «جنرال إلكتريك»، ومع التركيز الواضح على تقنيات المستقبل، تتطلع إلى البناء على وجودها الممتد على مدار 80 عاماً في المنطقة كشريك للنمو. ومن المتوقع أن تتطور الشركة في المستقبل من شركة واحدة إلى ثلاث شركات مستقلة تركز على دعم قطاع الصناعة، والطاقة والرعاية الصحية والطيران وذلك التزاماً منها بتطوير الحلول التكنولوجية لخدمة عملائها في دولة الإمارات.