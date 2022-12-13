9.2 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

زادت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) إلى 9.2 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو %31.3 على أساس سنوي، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.02 تريليون درهم، منفذة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وبحسب إحصائيات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بواقع 5.64 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.577 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

استحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بـ 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات سبتمبر إلى 1.109 تريليون درهم، وأغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.082 تريليون درهم في أبريل و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

وحسب تقرير أصول المصرف المركزي الأجنبية، ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول الأجنبية للمصرف إلى 424.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 417.15 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة 7.15 مليار درهم خلال عام وبنمو 1.7 %. وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 241.14 مليار درهم، وبلغت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 119.76 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، في حين نمت الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 39.6% لتبلغ 63.4 مليار دهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 45.4 مليار درهم في سبتمبر 2021.

أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 115.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.1% مقارنة بنحو 108.5 مليار درهم في سبتمبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و98 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك، كاشفة عن أن الودائع النقدية زادت إلى 625 مليار درهم في سبتمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 8.6% مقارنة بنحو 575.3 مليار درهم في سبتمبر 2021، فيما زادت الودائع الحكومية إلى 402.5 مليار درهم في سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 301 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2021.

النقد المتداول

وأكدت بيانات القاعدة النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، زيادة القاعدة النقدية على أساس سنوي بمقدار 17.4 مليار درهم من 449.1 مليار درهم في سبتمبر 2021، إلى 466.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي، وبنسبة نمو قاربت 3.4%. وتشمل مكونات القاعدة النقدية 115.1 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و120.2 مليار درهم حساب الاحتياطي، إضافة إلى 145.7 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و85.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي.

مقاصة الشيكات

كما أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 148.279 مليار درهم، وتضمنت 148.264 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و14.21 مليون درهم بالعملات المعدنية. وأشارت إلى أن قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي بلغت 151.557 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 151.52 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و37.26 مليون درهم بالعملات المعدنية.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 913.78 مليار درهم موزعة على 16.26 مليون شيك، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وكانت أكبر قيمة لمقاصة الشيكات المتداولة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 في يونيو بواقع 116.6 مليار درهم.