الأعمال الجديدة ترفع وتيرة توسع النشاط التجاري في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع النشاط التجاري في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعاً بالزيادات الإضافية في الأعمال الجديدة، واستمرار التوسع الحاد في مستويات الإنتاج في منتصف الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة إس أند بي جلوبال.

وأفادت نتائج المؤشر أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت استمراراً لتحسن ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل النمو وتباطؤ زيادات الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن النتائج أظهرت استمرار التوسعات في معدلات التوظيف والمخزون ومواصلة الشركات تسجيل تغير طفيف في تكاليف مستلزمات الإنتاج وخفض أسعار الإنتاج.

سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمراقبة حركة الاقتصاد بدبي -وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة- 54.9 نقطة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 56.0 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه بقي رغم تراجعه دالاً على استمرار التحسن القوي في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في دبي.

وشملت دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وأفادت بيانات المؤشر، أن مستويات الإنتاج استمرت في التوسع بشكل حاد في منتصف الربع الأخير من العام، موضحة أنه على الرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف من شهر أكتوبر ووصوله إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، فإن النشاط التجاري ارتفع بشكل أساسي بسبب الزيادة الإضافية في الأعمال الجديدة، حيث أشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى التقدم المُحرز في العقود الحالية والأثر الإيجابي للفعاليات الرياضية مثل كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت شركات دبي إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وسلط كثير منها الضوء على تحسن ظروف السوق والعملاء الجدد، فيما أدت الزيادات الإجمالية في الطلبات الجديدة والنشاط إلى قيام شركات دبي بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث شهد المخزون نمواً للشهر الرابع على التوالي، رغم أن هذه الزيادة كانت الأبطأ في هذه السلسلة.

وبالمثل، قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها في شهر نوفمبر. فبعد وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً في فترة الدراسة السابقة، تباطأ معدل نمو الوظائف بشكل طفيف ولكنه كان من أقوى المعدلات منذ بداية الوباء.

وبالانتقال إلى بيانات الأسعار، استمرت الشركات في دبي في تسجيل تغير طفيف في ضغوط التكلفة الإجمالية خلال شهر نوفمبر، فبعد الإشارة إلى استقرار واسع للأسعار في الشهر السابق، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا قابله إلى حد كبير انخفاض في أسعار المواد الخام من المورّدين ونتيجة لذلك، خفضت الشركات أسعار إنتاجها للشهر الرابع على التوالي، في محاولة لجذب عملاء جدد.

ثقة إيجابية

أشارت نتائج الدراسة إلى أن ثقة الشركات في الإنتاج المستقبلي كانت إيجابية في شهر نوفمبر، وارتفعت إلى أعلى مستوياتها بسبب التوقعات القوية في فئة الجملة والتجزئة، حيث أشارت غالبية الشركات إلى أنها تتوقع تحسن ظروف السوق لتعزيز النشاط في الأشهر المقبلة.

من جهته، قال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجانس، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي شهد توسعاً قوياً آخر في شهر نوفمبر، مشيراً إلى تراجع الضغوط التضخمية بشكل واضح عما كانت عليه في وقت سابق من العام، حيث علقت الشركات أن ارتفاع أسعار الوقود قابله إلى حد كبير انخفاض أسعار المواد الخام من الموردين.