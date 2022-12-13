مليارا درهم تداولات الأسواق.. و«أمريكانا» يربح 2.7 مليار درهم

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2 مليار درهم في ختام جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك، وتوزعت السيولة بواقع 1.63 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و316.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 520.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10010.85 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10049.74 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3300.39 نقطة.

إلى ذلك، عزز سهم شركة «أمريكانا» مكاسبه مع نهاية جلسة اليوم، ليربح رأسماله السوقي نحو 2.7 مليار درهم خلال جلستين منذ إدراجه أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وارتفع رأس المال السوقي للسهم من 22.069 مليار درهم عند الإدراج إلى 24.76 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.26% عند مستوى 2.94 درهم وسط تداولات على 102.7 مليون سهم بقيمة 300.1 مليون درهم من خلال 4594 صفقة.