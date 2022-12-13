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6.4% نمو عائدات الخدمات المصرفية للأفراد

6.4% نمو عائدات الخدمات المصرفية للأفراد
14 ديسمبر 2022 02:15

تنمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4% بين عامي 2021 و2026، مقارنة بمعدل نمو مقدر بنسبة 0.1% خلال الفترة الممتدة من 2016 وحتى 2021، وفقاً لتوقعات شركة بوسطن كونسلتينج جروب.
وتوقع تقرير أصدرته الشركة أمس أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر)، نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8.8% خلال الفترة ذاتها، وصولاً إلى العام 2026. ووفقاً للتقرير بعنوان «الخدمات المصرفية العالمية للأفراد 2022: الوعي والاستدامة»، ستكون مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في ربع بنوك التجزئة التي شملتها الدراسة على مستوى العالم، بينما تشكل هذه الممارسات معياراً أساسياً لاختيار مبادرات التحول الرقمي واعتمادها في 38% من المصارف الأخرى.

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