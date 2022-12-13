«الاتحادية للضرائب» تطلق استراتيجيتها لاستشراف مستقبل المجال الضريبي

دبي(الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب استراتيجيتها لاستشراف مستقبل المجال الضريبي للوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية، من خلال التقييم ووضع خطط شاملة لإرساء دعائم المستقبلي الضريبي في دولة الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تهدف استراتيجية الهيئة لاستشراف مستقبل المجال الضريبي بصفة أساسية إلى تحديد الدوافع الأساسية والسيناريوهات والتدابير الاستباقية المستقبلية المطلوبة للارتقاء المُستدام بالعمل الضريبي في دولة الإمارات، وتعزيز ثقافة استشراف المستقبل في الهيئة الاتحادية للضرائب وصولاً إلى الريادة العالمية في هذا المجال.

وأشار البستاني إلى قيام الهيئة خلال الأيام الماضية بتنظيم العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمستقبل، من بينها ندوة تعريفية حول منهجية استشراف المستقبل وأدواته تناولت أهمية مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في اليوم العالمي للمستقبل، وتم خلالها استعراض آليات استشراف المستقبل وشرح الخطوات والأطر التفصيلية لهذه الآليات، كما عقدت الهيئة جلسة عصف ذهني حول مستقبل الضرائب تناولت مدى تأثير استشراف المستقبل على «رؤية الإمارات 2031» والأسس والإطار الزمني لاستراتيجية استشراف المستقبل للهيئة الاتحادية للضرائب، وتم خلالها كذلك مناقشة التوجهات العالمية في استشراف المستقبل الضريبي».

وأشار إلى أن الهيئة نظمت كذلك ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للمستقبل ندوة تعريفية حول «دور منصة امارات تاكس» في تعزيز استعدادات الهيئة لبناء مستقبل ضريبي أكثر تطوراً، كما قامت بالتعاون مع شركة «جارتنر» المُتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث بتنظيم ندوة تعريفية حول «التوجهات التقنية الحديثة وأثرها على منظومة العمل بالقطاع الضريبي».