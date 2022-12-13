«شعاع» تطلق 3 صناديق استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «شعاع كابيتال» ثلاثة صناديق استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق أبوظبي العالمي، وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC)، وستديرها «شعاع جي إم سي» المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ «شعاع كابيتال».

وكانت «شعاع» أسست هيكلية شركات الخلايا المدمجة في سوق أبوظبي العالمي في عام 2020 لإطلاق استراتيجيات الصناديق المتمايزة وفق منصة هيكلية شركات الخلايا المدمجة، ومنذ ذلك الحين أطلقت خمسة صناديق، بما في ذلك الصناديق الثلاثة الجديدة وفق هذه الهيكلية. وتشمل الصناديق الجديدة كلاً من صندوق شعاع للصكوك العالمية، وصندوق شعاع للأسهم العالمية، وصندوق شعاع لأسهم أميركا الشمالية. وستساهم هذه الصناديق في توسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، سواء من الأفراد من أصحاب الثروات أو من المؤسسات، وتوفير فرص إضافية لتنويع استثماراتهم عبر المناطق الجغرافية التي تغطيها الصناديق، وبما يشمل مختلف فئات الأصول.