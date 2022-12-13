«دو» تبرم شراكة مع «بدو» لتعزيز التجارب الرقمية ضمن مشروع الميتافرس

دبي (الاتحاد)

أبرمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «بدو Bedu»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تقنيات الميتافرس والـ «ويب 3»، تستهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى التجارب الرقمية من خلال مشروع 2117، وهو عبارة عن بيئة ميتافرس مصممة لمحاكاة تجربة السفر عبر الفضاء، وتهدف إلى استيعاب 100 مليون مستخدم في نهاية المطاف. وقّع مذكرة تفاهم كل من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وأمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيدو».

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى خلق تجارب رقمية محسّنة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعمل «دو» في إطار هذه الشراكة على تسخير خبراتها الواسعة في مجال تقنيات وحلول الاتصال والتقنيات المخصصة لتمكين أنماط الحياة الرقمية لدعم مشروع عالم الميتافرس 2117.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في ظل التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم، يتمثل أحد أهم محاور رؤيتنا للمستقبل في العمل على إثراء تجارب عملائنا والمستهلكين في دولة الإمارات ضمن المساحات الرقمية من خلال تبني وتطبيق أحدث الابتكارات المدعومة بالتقنيات المتطورة».