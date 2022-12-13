بنك الصين يدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي

دبي (وام)

قرع لي شيو هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، أمس جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها بنك الصين سنداته في البورصة المالية الدولية للمنطقة، إذ سبق أن أدرج سندات بقيمة ملياري رنمينبي «322.4 مليون دولار» في العام 2015، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه ناسداك دبي في تقوية الصلات بين أسواق المال في دبي والصين.

تولى فرع بنك الصين في دبي مسؤولية إصدار السندات الجديدة عند عائد 4.84% وهي تستحق في العام 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها فرع بنك الصين في دبي سندات في ناسداك دبي، إذ أن الإدراج السابق للبنك شمل سندات صادرة عن فرعه في أبوظبي. ويأتي هذا الإصدار، الحائز على تصنيف «A» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ضمن برنامج بنك الصين لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 40 مليار دولار. وسوف يستخدم البنك حصيلة الإصدار لتمويل أنشطته المؤسسية العامة.

وقال لي شيو هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: «سجلت العلاقات الصينية الإماراتية تطوراً لافتاً وتعاوناً مثمراً في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية منذ قيام الرئيس شي جين بينج بزيارة دولة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة في العام 2018، وقيام الدولتين بوضع أسس علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

ورفع الإدراج الجديد قيمة السندات الصادرة عن مؤسسات صينية والمُدرجة حالياً في ناسداك دبي إلى 7.5 مليار دولار من خلال 13 إصداراً.

من جانبه، قال بان تشين يوان، المدير العام الإقليمي لبنك الصين: «يعمل بنك الصين على توطيد أواصر العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومد الجسور بين الأسواق المالية في الدولتين».

ورحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي بإدراج السندات الجديدة الصادرة عن بنك الصين في بورصة ناسداك دبي، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تُدلل على النمو المتسارع للعلاقات بين أسواق رأس المال في المنطقة والصين.

ورفع الإصدار الجديد، الذي تم إدراجه في ناسداك دبي يوم 6 ديسمبر 2022، القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة المالية الدولية للمنطقة إلى 111.6 مليار دولار، مما يُعزز مكانة دبي الرائدة مركزاً حيوياً عالمياً لأسواق رأس المال.