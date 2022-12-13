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الاقتصادي

النفط يرتفع مع زيادة حالة الضبابية في الإمدادات

النفط (أرشيفية)
13 ديسمبر 2022 10:34

واصل النفط مكاسبه اليوم الثلاثاء مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي ينقل الموارد إلى الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف إزاء شح محتمل في الإمدادات في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار، أي 1.5 بالمئة، إلى 79.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أي 1.4 في المئة، إلى 74.22 دولار.

وزاد كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتسبب إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، في تقليل الإمدادات ورفع احتمالية انخفاض المخزون في مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما.

وما زال خط أنابيب كيستون مغلقا منذ اكتشاف تسرب 14 ألف برميل في ولاية كانساس الأميركية في السابع من ديسمبر. ولم تصدر شركة تي.سي إينرجي جدولا زمنيا لإعادة تشغيل الخط، الذي ينقل الخام إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط وساحل الخليج.

كما تلقت أسعار النفط بعض الدعم من التوقعات بأن تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، سيعزز الطلب.

وألغت الصين بعض قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيف متطلبات اختبار كوفيد ووقف تتبع سجلات سفر الأشخاص لأغراض تتعلق بالفيروس.

 

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