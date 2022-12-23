بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل

أعلن بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية اليوم أن السحب المقبل على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم سوف يتم في شهر يناير المقبل، وذلك ضمن جوائز حساب توفير المليونير الإماراتي الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة كحساب توفير إسلامي مخصص حصرياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يتأهل العميل لدخول السحب على هذه الجائزة التي يتم منحها مرتين في السنة بمجرّد فتح الحساب وإيداع مبلغ 5 آلاف درهم فقط كحد أدنى للرصيد في الحساب. وبالإضافة إلى ذلك، هنالك العديد من الجوائز الأخرى المتاحة لأصحاب حسابات توفير المليونير الإماراتي، حيث بإمكانهم الفوز أيضاً بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 500 ألف درهم أو 10 آلاف درهم عبر السحوبات التي يجريها البنك شهرياً.

لقد تم تصميم حساب توفير المليونير الإماراتي بهدف تلبية احتياجات العملاء اليومية واستخدامه مثل الحسابات العادية لضمان سهولة الوصول إلى الأموال والحصول على بطاقة خصم مباشر يمكن استخدامها في عمليات السحب النقدي وسداد قيمة المشتريات سواء عبر الانترنت أو في المتاجر. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية والمجانية مثل عدم احتساب رسوم على إنخفاض الحد الأدنى للرصيد أو تطبيق رسوم عند فتح الحساب وكذلك منح العملاء عوائد "متوقعة" على مدخراتهم يتم توزيعها على شكل أرباح ربع سنوية.

وأشار البنك إلى أنه بمجرّد فتح حساب توفير المليونير الإماراتي عبر إيداع مبلغ 5 آلاف درهم فقط كحد أدنى للرصيد الشهري، فإن العملاء يتأهلون فوراً لدخول السحب على جائزة المليوني درهم. ولزيادة فرصهم في الربح، فإن كل 1000 درهم إضافية يتم إيداعها في الحساب، تزيد من عدد فرص تأهل العميل للفوز بهذه الجائزة. ويمكن لأي شخص يبلغ 18 عاماً من العمر أن يفتح هذا الحساب بتقديم مستندات بسيطة لدى أي من فروع بنك أبوظبي التجاري، وإذا كان العميل من عملاء البنك الحاليين، يمكنه فتح الحساب عبر القنوات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالبنك، كما يمكن فتح هذا الحساب للعملاء القُصَّر تحت وصاية أولياء أمورهم.

ودعا البنك العملاء إلى متابعة نتائج السحوبات والاطلاع على أسماء الفائزين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك adcbislamic.com ويمكن للعملاء الراغبين في التقدم بطلب فتح الحساب التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600562626 أو من خلال إرسال كلمة "EMSA" في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 2626، أو التفضل بزيارة أي فرع من فروع بنك أبوظبي التجاري.

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