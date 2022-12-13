الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يربح في التعاملات الفورية

الذهب يربح في التعاملات الفورية
13 ديسمبر 2022 09:35

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح نحو 1.5 دولار في التعاملات الفورية. وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.49 دولار لتصل إلى 1782.95 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.35 دولار لتصل إلى 1796.95 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.98% إلى 23.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1895.03 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.08% إلى 1008.1 دولار.

أخبار ذات صلة
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
«المركزي الإماراتي» يعزز حيازاته من الذهب
المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
توقعات أسعار الفائدة تهبط بالدولار
الاقتصادي
الدولار يتراجع بعد بيانات تضخم أميركية وترقب قرار «المركزي»
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©