«الإجازة المدرسية» و«المونديال» و«رأس السنة» تنعش السياحة بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

جاء شهر ديسمبر الجاري، وفي جعبته مناسبات متنوعة تزيد من جاذبية قطاع السياحة في دولة الإمارات، منها بدء الإجازة المدرسية الشتوية، وفعاليات مونديال كأس العالم، وأعياد رأس السنة، بالتزامن مع إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»، الأمر الذي يرفع من معدلات إشغال فنادق في الدولة لتحقق إشغالاً كاملاً مدعوماً بانتعاش السياحة الداخلية والدولية.

وأكد عاملون في فنادق لـ«الاتحاد» أن الفنادق والمطاعم تشهد إقبالاً كبيراً من السياح والزوار مع بدء الإجازة المدرسية وفعاليات كأس العالم وقرب إجازة رأس السنة، والتي تستقطب سياحاً دوليين من أسواق أوروبية وهندية، وسياحة داخلية وخليجية. وحققت حملة «أجمل شتاء في العالم» زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 36% في 2021 لتصل إلى 1.3 مليون سائح داخلي.

طلب متزايد

قال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش: «يوجد طلب متزايد من السياحة الداخلية مع بدء الإجازة المدرسية الشتوية، إضافة إلى طلب كبير من السياحة الداخلية والدولية لكأس العالم، وخلال الأعياد ورأس السنة، إلى جانب اعتدال الطقس، الأمر الذي يزيد من جاذبية الإمارات خلال الموسم الحالي». وأضاف: «شهدنا تزايداً كبيراً في الطلب على حجوزات الغرف والمطاعم وقاعات الحفلات نتيجة لهذه المناسبات». وقال: «من أهم الأسواق لدينا في الوقت الحالي الأسواق الأوروبية، لا سيما السوق البريطاني، إضافة إلى السوق الهندي بشكل رئيس، فضلاً عن السوق المحلي». وتوقع أن يحقق الفندق في الأسبوع الأخير من العام الجاري إشغالاً كاملاً.

أحداث متنوعة

وقالت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «نسجل إشغالاً كاملاً في فنادقنا لنهاية العام مع بدء الإجازة المدرسية وأعياد رأس السنة ومونديال كأس العالم والفعاليات والأحداث المتنوعة واعتدال الطقس، إضافة إلى إطلاق عروض وحزم متنوعة». وأضافت: «نشهد إقبالاً من السياحة الداخلية، لا سيما مع إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم، والتي نحن جزء منها وبدأنا بالترويج لها عبر منصاتنا، إضافة إلى طلب ملحوظ من الأسواق الأوروبية والخليجية».

وقالت منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي: «نشهد إقبالاً مميزاً على الفنادق والشقق الفندقية، مع انطلاق موسم الشتاء والأجواء الشتوية مع الفعاليات المتنوعة وبدء الإجازة الشتوية التي تستقطب العائلات والأطفال». وأضافت: «السياحة الداخلية عنصر رئيس في الوقت الحالي مع إطلاق حملة (أجمل شتاء في العالم) والدخول في موسم الشتاء وانطلاق مهرجان التسوق والحملات الترويجية والعروض والحزم، مع التنوع الذي تشهده الدولة بمرافقها ومعالمها». وتوقعت أن تسجل فنادق المجموعة إشغالاً كاملاً، لا سيما خلال الأسبوع الأخير من العام.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أشارت عوني: «نشهد إقبالاً جيداً من الجنسيات الأوروبية لحضور مونديال كأس العالم وزيارة دبي للترفيه، وزيارة معالمها المختلفة».

ذروة الموسم

بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تعتبر فترة الربع الأخير من العام موسم الذروة للسياحة والفعاليات، حيث استقطبت فنادق العاصمة نحو مليون نزيل في الربع الأخير من العام الماضي (948 ألف نزيل)، فيما تنشط في الموسم الشتوي الفعاليات والأحداث، ويعتبر موسم الذروة للسياحة الدولية والمحلية.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال العام إلى 19.23 مليون نزيل، مقارنة مع 14.88 مليون نزيل في العام 2020، بنسبة نمو بلغت 29.3%.