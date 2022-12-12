الشركات الناشئة في «هب 71» تجمع تمويلات بـ 3.7 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّنت الشركات الناشئة المنضمّة إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71» منذ إطلاقها عام 2019، من جمع مليار دولار (3.7 مليار درهم) من رأس المال المغامر. وشهد هذا العام ضمّ Hub71 لـ53 شركة تكنولوجيا عالية النموّ تتمتعّ كلّ منها بسجلّ حافل في جذب استثمارات واسعة النطاق من شركات رأس المال المغامر الرائدة.

ونجحت 9 شركات ناشئة انضمت إلى Hub71 هذا العام في جمع تمويلات تجاوز قيمتها الـ 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) لكلّ منها، وبلغت مجتمعةً 156.7 مليون دولار (575 مليون درهم). وتمكّنت شركة Axiom الناشئة، التي تعدّ واحدة من أحدث مجموعة من الشركات الناشئة المنضمّة لـ Hub71 والتي تساعد الشركات في مراقبة البيانات وتحليلها، من جمع تمويلات بقيمة 25 مليون دولار (93.6 مليون درهم)، متجاوزة بذلك أعلى معدّل تمويل سجّلته الشركات الناشئة المنضمّة إلى Hub71 خلال عام 2022، وبزيادة نسبتها 257% عن أكبر تمويل جمعته أيّ شركة ناشئة أخرى في عام 2021. كما جمعت 44.01، الشركة الفائزة بجائزة Earthshot، والتي تنشط في مجال الحدّ من انبعاثات الكربون وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور، مبلغ 16.2 مليون دولار (59.4 مليون درهم) لدى انضمامها إلى منظومة التكنولوجيا ضمن أحدث مجموعة من الشركات.

وتأتي هذه النتائج بعد عام 2021 الذي شهد أكبر تمويل تجمعه شركة ناشئة جديدة في Hub71، والذي وصلت قيمته آنذاك إلى 1.9 مليون دولار (7 ملايين درهم)، في حين بلغ متوسط قيمة التمويلات لكل شركة 463 ألف دولار (1.7 مليون درهم).