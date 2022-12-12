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الاقتصادي

%70 التوطين في اللجنة التنفيذية لبنك الإمارات دبي الوطني

أحمد بن سعيد يرحب بالكوادر الوطنية (من المصدر)
13 ديسمبر 2022 00:53

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إجراء تغييرات استراتيجية عدة ضمن اللجنة التنفيذية للمجموعة وتوسيع نطاق مسؤوليات عدد من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية. ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بالأعضاء الجدد، مشيداً بأن يكون 70% من أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين فيما يواصل البنك ترسيخ مكانته الرائدة في المنطقة.
قال سموه: «إنه من دواعي سرورنا أن نرى بأن جهودنا وخططنا لتطوير الكوادر الوطنية على المدى الطويل تبلورت على أرض الواقع من خلال تعيين كوكبة من الإداريين الإماراتيين في المناصب القيادية العليا في المجموعة. كما إننا نشعر بفخر كبير أن يكون 70% من أعضاء فريق الإدارة العليا للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن، تحت إشراف فريق الإدارة العليا الجديد، من الاستفادة من العديد من فرص النمو المستقبلية القيّمة ومواصلة ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في المنطقة».

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الشركات والمؤسسات
يشغل أحمد القاسم حالياً منصب رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة، وتوسعت صلاحياته الآن لتشمل الأسواق العالمية والخزينة والأبحاث ليصبح بذلك رئيس الأعمال المصرفية المؤسسية للمجموعة.  وتم تعيين عمار الحاج رئيساً للخزينة والأسواق العالمية للمجموعة. ويتمتع الحاج بخبرة واسعة في الأسواق العالمية والخزينة. وسينضم الحاج إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة.

الأفراد وإدارة الثروات
تم تعيين مروان هادي رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وعضواً في اللجنة التنفيذية للمجموعة خلفاً لسوفو سركار، والذي سيتقاعد من منصبه الحالي بعد مسيرة مهنية ناجحة لدى البنك استمرت لعشر سنوات.

بنك الإمارات دبي الوطني
أحمد بن سعيد
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