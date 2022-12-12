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«غرفة دبي» تفتتح 3 مكاتب في مصر وإسرائيل وتركيا

خلال افتتاح مكتب القاهرة (من المصدر)
13 ديسمبر 2022 00:53

دبي (الاتحاد) 

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افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ثلاثة مكاتب تمثيلية لها في مصر وإسرائيل وتركيا، وتتخذ من القاهرة وتل أبيب وإسطنبول مقرات لها على التوالي.
تم افتتاح مكتب القاهرة رسمياً، أمس الأول، بحضور مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية، وعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.
وسيتم افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في تل أبيب اليوم، ويليه افتتاح مكتب إسطنبول غداً الأربعاء.
يدعم افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية. ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتباً ترويجاً تجارياً لدبي حول العالم خلال الأعوام القليلة القادمة. وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة.  
ومع افتتاح المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 15 مكتباً موزعة في جميع أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين.

غرفة دبي
مصر
إسرائيل
تركيا
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