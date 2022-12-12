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«السياسات المالية الحكومية» يطلع على مؤشرات التطورات المصرفية

«السياسات المالية الحكومية» يطلع على مؤشرات التطورات المصرفية
13 ديسمبر 2022 00:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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 عقدت وزارة المالية الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2022، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس المجلس، حيث اطلع أعضاء المجلس على مؤشرات التطورات النقدية والمصرفية المقدمة من مصرف الإمارات المركزي، وأبرز المستجدات بشأن السياسات والتشريعات الضريبية، فضلاً عن استعراض المحاور والتوصيات بشأن مشاركة وزارة المالية في الاجتماع التاسع لمبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» والذي عقد في نوفمبر الماضي.
 حضر الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي، سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من حكومات الإمارات، بثينة عبدالله المزروعي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ويوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة إمارة عجمان، ومريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.

 

وزارة المالية
الإمارات
يونس حاجي الخوري
مصرف الإمارات المركزي
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