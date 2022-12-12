الإمارات وقيرغيزستان تتفقان على زيادة الشراكات الاستثمارية والتجارية

رشا طبيلة (أبوظبي)

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان الصديقة، على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والسياحة والثقافة والنقل اللوجستي والصناعة وريادة الأعمال والتمويل الإسلامي والأوراق المالية الإسلامية والخدمات البنكية والتعليم، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في أبوظبي أمس، والذي ترأسه معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عن الجانب الإماراتي، ومعالي عاقلبك جباروف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، عن الجانب القيرغيزي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وعبد اللطيف جمعة باييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات، وكانات عبد الرحمنوف، نائب وزير الاقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزستان، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

تطور ملحوظ

وأكد معالي ابن طوق، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لقيرغيزستان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 3.67 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 66% مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.

وشهدت اللجنة توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والقيرغيزي، في مجموعة من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة من أبرزها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية. كما اتفقت اللجنة على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة الصادرات والواردات الغذائية والزراعية والحيوانية، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات ويعزز مستقبل الأمن الغذائي في أسواق الدولتين. وأوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل مشترك يختص بتنسيق وتحديد الاجتماعات وورش العمل يشارك فيها المستثمرون ورجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص من البلدين، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية الحيوية بشكل متواصل.

كما شهدت السياحة البينية بين البلدين قفزات نوعية في تبادل الوفود السياحية وزيادة أعداد الرحلات خلال السنوات الماضية، حيث زار أكثر من 16 ألف سائح إماراتي جمهورية قيرغيزستان في عام 2021، وفي الإطار أكد الجانبان الإماراتي والقيرغيزي أهمية التطور والتعاون السياحي الذي شهده البلدان خلال المرحلة الماضية.



تعميق التعاون

ومن جانبه، قال معالي عاقلبك جباروف، رئيس مجلس الوزراء القيرغيزي: «إن اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة بين جهوية قيرغيزستان ودولة الإمارات شهدت ناجحاً كبيراً، حيث تم التوصل من خلالها إلى اتفاقيات من شأنها دعم وتعميق التعاون القيرغيزي الإماراتي في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والسياحة والزراعة، فضلاً عن الجوانب الثقافية والإنسانية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى». ولفت معاليه إلى أن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع دولة الإمارات من أجل تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين.

ومن جهته، قال معالي ثاني الزيودي: «تعد قيرغيزستان أهم الوجهات الاقتصادية الشريكة لدولة الإمارات في منطقة وسط آسيا، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية لتقفز من 1.14 مليار درهم في عام 2017 إلى أكثر من 3 مليارات درهم في عام 2021 بنسبة نمو بلغت 164%، في حين نما حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية لقيرغيزستان إلى 705% وذلك خلال الفترة ذاتها. كما تستحوذ الإمارات على 98% من صادرات قيرغيزستان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل مساهمة الإمارات في واردات قيرغيزستان من دول الخليج إلى 99.7%».