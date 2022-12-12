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الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» و«مايكروسوفت» تبحثان التعاون

محمد الشرفاء ومسؤولو «مايكروسوفت» (من المصدر)
13 ديسمبر 2022 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مع سامر أبو لطيف، نائب الرئيس لـ«مايكروسوفت» العالمية ورئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونعيم يزبك، المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، تعزيز التعاون.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، خلال ندوة نظمتها الشركة بأبوظبي، إن التطورات الرقمية من أهم العوامل التي تقود عمليات التنمية والتنوع الاقتصادي في هذا العصر.  وأكد استمرارية حكومة أبوظبي بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك مختلف المبادرات على صعيد منطقة الخليج؛ بهدف توضيح الأطر والبيئات المناسبة والمطلوبة للاستفادة من المزايا التنافسية.

اقتصادية أبوظبي
مايكروسوفت
دائرة التنمية الاقتصادية
أبوظبي
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