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«رويال جت» و«هانيويل» توقعان اتفاقية

«رويال جت» و«هانيويل» توقعان اتفاقية
13 ديسمبر 2022 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة رويال جت، وشركة «هانيويل» خِطاب نوايا لتمديد وتوفير خدمات الاتصالات بنظام «كيه إيه باند»، بحيث تشمل أحدث إضافة لأسطول طائرات الـ«بوينج» التابعة لـ«رويال جت»، حيث توفر خدمات «الهاردوير» واتصالات الأقمار الصناعية عالية السرعة «جت-ويف» المُقدمة من «هانيويل» وخدمات «آير-تايم» من إتاحة خدمة إنترنت لاسلكي «واي-فاي» عالية السرعة وآمنة لكافة الأجهزة على متن الطائرة.
وقالت «رويال جت» في بيان: إن توفير خدمات اتصالات مطلباً أساسياً لقطاع طيران رجال الأعمال باعتباره وسيلة لتحسين الإنتاجية، وبدوره فإن نظام الاتصال بالأقمار الصناعية «جت-ويف» الخاص بمؤسسة «هانيويل» يُتيح لركاب طيران رجال الأعمال الحصول على اتصال إنترنت عالي السرعة من خلال نظام «كيه-باند جي أكس» التي تشغلها «إنمارسات»، حيث سيتمكن ركاب «رويال جت» من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة من أجل تنفيذ أعمالهم اليومية، والتي قد تشمل اجتماعات الفيديو.
 وقال محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال جت»: «يتمتع ركاب طائرات رجال الأعمال بمعرفة كبيرة حول أحدث وسائل التكنولوجيا اليوم، حيث أصبحوا يتوقعون استخدام أجهزتهم، وخاصة هواتفهم المحمولة، من لحظة صعودهم إلى الطائرة وحتى لحظة هبوطهم. هدفنا في «رويال جت» هو ضمان حصول عملائنا على تجربة سلسة، لذلك نعمل على توفير أفضل الخدمات لنتجاوز توقعاتهم».

رويال جت
هانيويل
بوينج
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