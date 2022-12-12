منصور بن محمد يفتتح مركز «هيمالايا» للأبحاث في «دبي للعلوم»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أمس، مركز «هيمالايا» العالمي المتطوّر لأبحاث شركة «هيمالايا ويلنس» في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، الذي يُعنى بابتكار وتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المصنوعة من الأعشاب والمكمّلات الغذائية، إلى جانب تصديرها من إمارة دبي إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يتماشى مع «برنامج دبي للبحث والتطوير»، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي.

واطلع سموه، خلال الافتتاح، على المرافق الخاصة بالمركز العالمي المقام على مساحة 55 ألف قدم مربّعة، وتعمل من خلاله الشركة على ابتكار مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة التي سيتم تصديرها عبر المقر الجديد من دبي إلى العالم.

حضر الافتتاح مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وشايليندرا مالهوترا، الرئيس التنفيذي العالمي للشركة، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم.

ويضم مركز هيمالايا العالمي للأبحاث مؤسسة عالمية للابتكار الفكري- الذي يشرف على إدارته فريقٌ متعدّد الجنسيات في دبي لتقديم الخدمات على المستويين الإقليمي والعالمي- قسماً حديثاً لتجربة المستهلك، وذلك بما يتوافق مع قيم شركة «هيمالايا»، حيث سيتيح هذا القسم للعلماء التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، بهدف الارتقاء بآفاق وقدرات الشركة في تصميم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المستقبلية.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»: «إن دبي أرست دعائم قوية لبيئة الأعمال التنافسية، ووفرت بنية تحتية متطورة وتشريعات جاذبة ومحفزة للنمو استقطبت أبرز الشركات العالمية ونخبة المواهب في جميع المجالات، بما في ذلك تلك المتخصصة بالعلوم والبحث والتطوير».

وأضاف: «يأتي افتتاح مركز هيمالايا العالمي للأبحاث في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز مسيرة نمو قطاعات العلوم والبحث والتطوير في إمارة دبي ودولة الإمارات على حد سواء».