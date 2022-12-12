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«كهرباء دبي» توزع أرباحاً لمرة واحدة للمساهمين بـ 2.03 مليار درهم

«كهرباء دبي» توزع أرباحاً لمرة واحدة للمساهمين بـ 2.03 مليار درهم
13 ديسمبر 2022 00:53

دبي (وام) 

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وافق مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم، للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2022 (مع آخر تاريخ استحقاق في 20 ديسمبر 2022).
جاء ذلك خلال اجتماع جمعيتها العمومية الثاني لعام 2022 الذي عقد برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة «الهيئة» ونسبة (89.43%) من المساهمين. وبلغت نسبة العائد خلال الـ 12 شهراً التالية 6.64% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.
وقال معالي مطر حميد الطاير: إن «الهيئة» حققت نتائج قياسية هذا العام وارتفع صافي أرباحها بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. من جهته، لفت معالي سعيد محمد الطاير، إلى زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين لعام 2022 من 6.2 مليار درهم إلى 8.23 مليار درهم. وقال: بناءً على سعر السهم في الطرح العام الأولي بقيمة 2.48 درهم، يبلغ عائد توزيعات أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي 6.64% لعام 2022.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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