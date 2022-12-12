«الإمارات للتنمية» يعقد شراكة مع «أبوظبي التجاري» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، بهدف تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج ضمان تمويل مشترك. وستعمل الشراكة على تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من خدمات التمويل الإستراتيجية. وبموجب برنامج ضمان التمويل المشترك، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من القروض التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتنسجم أهداف هذا البرنامج مع مساعي مصرف الإمارات للتنمية بتقديم تمويل بقيمة 30 مليار درهم للشركات الصغيرة بهدف دعم تطوير وتنويع اقتصاد الدولة في 5 قطاعات استراتيجية، منها 5 مليارات درهم سيتم تخصيصها ضمن برامج ضمان التمويل. وقال شاكر زينل، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصرف الإمارات للتنمية: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده الحثيثة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم التنمية المستدامة لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. يسعدنا انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى قائمتنا المتنامية من البنوك التجارية التي نعمل معها بشكل وثيق لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. سيساعد مصرف الإمارات للتنمية، بموجب هذه الاتفاقية، على سد فجوات الإقراض وتقديم حلول مصممة خصيصاً لتمويل نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة». ومن جانبه، قال سعود محمد الجاسم، رئيس دائرة حسابات الجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري: «نحرص دوماً في بنك أبوظبي التجاري على تقديم خدمات مالية ومنتجات مصرفية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات وتطلعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من المكانة الهامة التي يحظى بها هذا القطاع الذي يشكل أحد أهم المحركات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تمثل ما يزيد على 90% من مجموع الشركات العاملة في الدولة وتسهم في تحقيق ما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية لتؤكد مدى التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي ولتعزيز دورنا في تجسيد رؤية - نحن الإمارات 2031 - والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة». ووافق مصرف الإمارات للتنمية على تمويلات بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022.