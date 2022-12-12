59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي

حسام عبدالنبي (دبي) كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات شاملاً المقبولات المصرفية بقيمة 59.5 مليار درهم، خلال شهر، تعادل نمواً بنسبة 1.7%، لتصل إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022 مقارنة مع 3.523 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2022.

وأظهر تقرير موجز التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2022، ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من 1.851 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1% والائتمان الأجنبي بنسبة 3.2%، عازياً الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص، وكذا الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسب 0.2% و3% و0.6% و2.3% على التوالي.



زيادة الودائع

وحسب تقرير موجز التطورات النقدية والمصرفية، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% من 2.166 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.186 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2022، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.6% في ظل الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6% و1.7% و33.8% على التوالي، مقابل انخفاض ودائع القطاع الخاص هامشياً بنسبة 0.04%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد ن1 (الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) بنسبة 0.5% من 719.4 مليار درهم إلى 723 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. كما ارتفع عرض النقد ن2 (الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية، أي الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وبالعملات الأجنبية)، بنسبة 1.1% من 1.627 تريليون درهم إلى 1.645 تريليون درهم، وصاحب ذلك ارتفاع عرض النقد ن3 الذي يشمل (ن2) مضافاً إليها ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.6% من 2.016 تريليون درهم إلى 2.048 تريليون درهم.

ولفت إلى أن الارتفاع في عرض النقد (ن1) يرجع إلى الزيادة بمقدار 0.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ونمو الودائع النقدية بمقدار 2.9%، في حين يعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى زيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 14.3 مليار درهم، فيما جاء الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 14.1 مليار درهم.



ميزانية المصرف المركزي

وفق أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، انخفض إجمالي الأصول لدى «المركزي» إلى 484.63 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 496.72 مليار درهم في أغسطس 2022 وبمقدار 12.1 مليار درهم. وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 222 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 165.67 مليار درهم، وكذلك 47.78 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و46.42 مليار درهم للأصول الأخرى.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الخصوم ورأس المال بلغ 484.63 مليار درهم توزعت بواقع 207.46 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع في سبتمبر الماضي، إلى جانب شهادات الإيداع والأذونات النقدية بنحو 145.71 مليار درهم، وكذلك 115 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و3.98 مليار درهم خصوماً أخرى، و12.4 مليار درهم لراس المال والاحتياطيات.