"أمريكانا" تكمل إدراجاً تاريخياً في أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية
شعار«أمريكانا» (أرشيفية)
12 ديسمبر 2022 15:51
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، عن اكتمال أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" بنجاح. ويتم تداول أسهم شركة أمريكانا للمطاعم تحت الرمز AMR في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحت الرمز Americana في السوق المالية السعودية ( تداول ) .
وجمعت أمريكانا للمطاعم في طرحها العام الأولي التاريخي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، مبلغاً وصل إلى 1,80 مليار دولار أمريكي من المتحصلات الإجمالية، أي ما يعادل 6,62 مليار درهم أو 6,77 مليار ريال سعودي، مثلت طرح 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وتم التسعير عند الحد الأعلى من نطاق سعر الطرح (2,62 درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و2,68 ريال سعودي للسهم في المملكة العربية السعودية). وشهد الطرح طلباً كبيراً من شريحتي المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ما أدى إلى توليد طلبات اكتتاب إجمالية بمبلغ 105 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي أو 394 مليار ريال سعودي) وتم تجاوز طلبات الاكتتاب بأكثر من 58 مرة.
وبلغت القيمة السوقية لأمريكانا للمطاعم بناءً على سعر الطرح النهائي 6,01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي أو 22,58 مليار ريال سعودي) عند الإدراج. وقد قرع محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم، جرس افتتاح السوق في الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورافقه في ذلك سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أما جرس الافتتاح في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قرعه رائد عبدالله إسماعيل، عضو مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم، حيث رافقه محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما حضر الحدث عددٌ من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين من الشركة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقال سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: " يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده المبذولة في بحث سُبل التعاون وتوطيد علاقاته على الصعيد الإقليمي، كما يفخر بدوره المحوري والمتنامي في دعم وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة. ويمثّل الإدراج المزدوج لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، نجاحاً آخر يُضاف إلى سجل إنجازات السوق، بل ويُعد مثالاً رائعاً على استمرار مساعي أبوظبي نحو تعزيز مكانتها كمركز استثماري رئيسي ووجهةً جاذبةً لرؤوس الأموال واستثمارات الشركات من جميع أنحاء العالم. وتماشياً مع مساعينا المبذولة في ترجمة مستهدفات استراتيجية النمو المستدام والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، فإننا سنواصل جذب كبار الجهات المصدرة بموازاة توسيع محفظة منتجاتنا وخدماتنا ودعم نمو وتنويع سوق رأس المال المحلي".
وقال محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم : " يمثل الإدراج المزدوج والمتزامن لأمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) عملية الإدراج الأولى من نوعها، كما يعد إكمالنا للطرح العام الأولي بنجاح تتويجاً للرحلة التحويلية التي باشرتها الشركة، فضلاً عن كونها علامةً بارزةً لمستوى نمو وعمق الأسواق المالية في المنطقة. يوضح الطلب الاستثنائي الذي شهدته عملية الطرح من قبل قاعدة متنوعة جغرافياً من المستثمرين مدى ثقة مساهمينا الجدد في أعمالنا وفريق إدارتنا الاستثنائي وقدرتنا على تحقيق عوائد جذابة طويلة الأجل". وتابع العبار : " نرحب بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى مواصلة رحلة نمونا معهم. وستواصل أمريكانا للمطاعم تزويد المستثمرين بأفضل قيمة ممكنة في قطاع لا يزال فيه الكثير من الفرص غير المستغلة، وإمكانات كبيرة لمزيد من التوسع". وقال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية : " نبارك لشركة أمريكانا للمطاعم على نجاح إدراجها المزدوج والمتزامن في تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. شهدت تداول السعودية في السنوات القليلة الماضية، عدة مبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية. يعد الإدراج المزدوج والمتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم أول إدراج من نوعه، كما يساهم هذا الحدث على إقبال المزيد من المصدرين غير السعوديين للطرح والإدراج في تداول السعودية وإبراز خيارات الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية". وكانت شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة ("المساهم البائع"(، وهي شركة استثمارية مملوكة بشكل غير مباشر من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومحمد علي راشد العبار، قد أعلنت عن طرح 2,527,089,930 سهم من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع. وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.
تجدر الإشارة إلى أن الحد اليومي الأقصى للتذبذب السعري البالغ ± 30%، والذي ينطبق عادة على الشركات المدرجة حديثاً في السوق المالية السعودية (تداول)، لن ينطبق على أسهم أمريكانا للمطاعم خلال أيام التداول الثلاثة الأولى، بما يتماشى مع القواعد المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولن يكون للأسهم المتداولة في كلٍ من السوق المالية السعودية (تداول) وسوق أبوظبي للأوراق المالية أي حدود تداول في الأيام الثلاثة الأولى. علما بأنه عقب الثلاثة الأيام الأولى ستخضع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية لحدود التذبذب الاعتيادية المطبقة على جميع الأسهم المتداولة في السوقين