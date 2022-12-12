الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"أبوظبي الإسلامي" يحصد جائزة "أفضل مصرف لعام 2022" على مستوى الدولة

مقر مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)
12 ديسمبر 2022 11:47

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، حصوله على جائزة "أفضل مصرف لهذا العام - 2022" على مستوى دولة الإمارات من مجلة "ذا بانكر" االتابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، وذلك تقديراً لأدائه المالي وريادته الابتكارية في مجال الخدمات المصرفية.

وتسلّط هذه الجائزة العالمية الضوء على المؤسسات المصرفية الرائدة التي نجحت في مواكبة التطوّرات المستمرة وتلبية تطلعات المتعاملين. تأتي الجائزة في الوقت الذي يواصل فيه المصرف البناء على ما حققه من إنجازات في مجال الخدمات والمنتجات المبتكرة، ومن بينها تقديم منصة "أموالي" أول مصرف رقمي في العالم مخصص لفئة اليافعين والشباب، وأول مؤسسة مصرفية في الدولة تتيح إمكانيّة فتح حساب مصرفي من خلال خاصية التعرف على الوجه.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "سعداء بالإعلان عن فوزنا بجائزة "أفضل مصرف لهذا العام - 2022" على مستوى دولة الإمارات من مجلة "ذا بانكر"، وهي جائزة مرموقة تؤكد ريادتنا وتقدّر مساعينا الدؤوبة لدوام تحقيق أفضل مستويات التميز في القطاع المصرفي في الدولة، كما تشير إلى التزامنا طويل الأجل لإضفاء القيّمة التي يتوقعها مساهمونا". 

 وأضاف: " هذه الجائزة شهادة على نجاحنا في تقديم منتجات مصرفية مبتكرة ومتميزة تواكب وتلبي احتياجات جميع شرائح عملائنا. ونؤكد على مواصلة جهودنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار وتحقيق المزيد من التقدم وفق استراتيجيتنا للنمو وبما يحقق تطلعات عملائنا". 

أخبار ذات صلة
التعادل يحسم قمة «الفرسان» و«فخر أبوظبي»
العين يبدأ الدفاع عن اللقب أمام الوحدة.. والشارقة يواجه خورفكان
المصدر: وام
أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©