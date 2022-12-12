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الذهب يتراجع وسط انتظار بيانات التضخم

الذهب
12 ديسمبر 2022 09:41

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأميركي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1793.44 دولار للأونصة(الأوقية) اعتبارا من الساعة 0009 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1805.90 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر.

ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93 في المئة لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 23.29 دولار كما تراجع سعر البلاتين 0.7 في المئة إلى 1014.95 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1946.62 دولار.

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