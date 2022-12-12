الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية

ارتفاع الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية
12 ديسمبر 2022 07:53

 ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 في المئة في نوفمبر و7.4 في المئة على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2 في المئة و 7.2 في المئة بالترتيب.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.34 في المئة إلى 0.6773 دولار.
وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1 في المئة إلى 1.0520 دولار.
وارتفع الدولار 0.12 في المئة مقابل الين الياباني إلى 136.73 وارتفع مؤشر الدولار أيضا مقابل سلة من العملات 0.04 في المئة إلى 105.09.
وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية بشكل طفيف إلى 6.9730 للدولار مدعوما بالتفاؤل المستمر بشأن تخفيف الصين لقيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع وسط انتظار بيانات التضخم
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
المصدر: وكالات
الدولار
الفائدة الأميركية
التضخم
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©