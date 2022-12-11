«ميناء خليفة».. 10 سنوات على تدشين بوابة التجارة العالمية

يوسف العربي (أبوظبي)

تحتفي مجموعة موانئ أبوظبي بالذكرى العاشرة لميناء خليفة والخمسين لميناء زايد، حيث شكل ميناء خليفة نموذجاً عملياً لمستقبل الموانئ، وبات أول ميناء شبه آلي بالمنطقة، فيما عمل ميناء زايد على مدار عقود باعتباره الميناء الرئيس للعاصمة.

ويحتل ميناء خليفة موقعاً استراتيجياً بين أبوظبي ودبي، ويخدم 25 خط شحن رئيساً ويربط بشكل مباشر مع أكثر من 70 ميناء عالمياً، وهو ميناء مياه عميقة (18.5 متر) متعدد الأغراض مع جدار رصيف بطول إجمالي يبلغ 11.7 كيلومتر، ويضم محطتين للحاويات ومرافق واسعة لمناولة البضائع العامة وبضائع الصب الجافة ومحطة للبضائع المدحرجة ترتبط جميعها بشكل متكامل مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، ما يوفر للمتعاملين بوابة فريدة للأسواق الدولية عبر قنوات الربط متعددة الوسائط التي يتمتع بها الميناء.

وساعدت التكنولوجيا المتطورة والاستثمارات في البنى التحتية الحديثة ميناء خليفة الذي تم افتتاحه في 12/12/2012، في تعزيز مكانته كأسرع الموانئ نمواً في العالم مستفيداً من موقعه على أحد أكبر وأهم الطرق التجارية العالمية.

تطور مستمر

وافتتح ميناء خليفة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في شهر ديسمبر من عام 2012، وبدأ العمل في عام 2016 على خطة توسيع ميناء خليفة والممتدة لخمسة أعوام. وفي عام 2016 تم إبرام شراكة مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ لتأسيس محطة كوسكو أبوظبي للحاويات وقامت شركة «إم إس سي ميديترانيان» العالمية للشحن البحري في عام 2018 باختيار ميناء خليفة كمركز إقليمي لها في الشرق الأوسط بموجب اتفاق امتياز في مرافئ أبوظبي.

وفي عام 2018 تم إبرام تحالف استراتيجي مع «أوتوتيرمينال برشلونة»، وتم تأسيس «أوتوتيرمينال ميناء خليفة» كما تم في عام 2018 تدشين محطة كوسكو أبوظبي للحاويات.

واستقبل ميناء خليفة في عام 2019 أول سفينة ضخمة ذات حمولة تزيد عن 20.000 حاوية نمطية من فئة «كيب سايز» تابعة لشركة «كوسكو» وفي العام نفسه تم الإعلان عن خطة توسيع ميناء خليفة.

وفي عام 2020 تم التوقيع على اتفاق مع الشركة العربية للمحطات الكيميائية لتأسيس أول محطة تخزين تجاري في أبوظبي للمواد السائلة والغازية في ميناء خليفة.

قائمة لويدز

وتم تصنيف ميناء خليفة عام 2020 في المرتبة 71 ضمن قائمة لويدز العالمية لأكبر 100 ميناء بحري في العالم من حيث عدد الحاويات كأحد أسرع الموانئ نمواً في العالم.

وفي عام 2020 سجلت مجموعة موانئ أبوظبي أكثر من 3.2 مليون حاوية نمطية و30 مليون طن من البضائع العامة والشحنات السائبة، وفي عام 2021 تم التوقيع على اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً مع الوطنية للأعلاف يتم بموجبها تطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة.

وفي عام 2021 تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مرافئ أبوظبي وشركة مايكروسوفت تهدف إلى تحسين قدرات مرافئ أبوظبي في مجال تتبع الحاويات والمركبات ذاتية القيادة لنقل الحاويات في ميناء خليفة.

وفي العام الماضي أصبحت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في عام 2021 أول محطة في الشرق الأوسط تقوم باختبار وتبني نظام الشاحنات ذاتية القيادة في ميناء خليفة.

وخلال عام 2021 تم توقيع اتفاقية امتياز مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية لمدة 35 عاماً لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» ومجموعة موانئ أبوظبي.

وحصل ميناء خليفة في عام 2021 على المرتبة الـ56 على قائمة لويدز لأفضل 100 ميناء حاويات حيث كان واحداً من موانئ قليلة في العالم تحقق معدل نمو من رقمين في أحجام المناولة.

ومؤخراً تم تصنيف ميناء خليفة التابع لها ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي «CPPI» الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز.

توظيف التكنولوجيا

ونجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توظيف أحدث التقنيات لزيادة كفاءة العمليات وتقليص التكلفة وتعزيز الأمن والسلامة، من خلال رؤية استراتيجية تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.

وتعد الإمارات قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، ويضمن دمج أحدث الحلول التكنولوجية مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات)، إبقاء الإمارات في الصدارة العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً.

ميناء زايد في قلب العاصمة

تأسس ميناء زايد عام 1972 في قلب مدينة أبوظبي، وعمل على مدى ما يقارب 50 عاماً باعتباره الميناء الرئيس للعاصمة. ويمتد الميناء على مساحة تبلغ 5.3 كيلومتر مربع، ويضم 21 رصيفاً، ويغطي عمليات البضائع العامة والسائبة، ويضم مخازن ومرافق تخزين مبردة، إلى جانب محطة أبوظبي للسفن السياحية.

ويصل عمق الغاطس إلى 13 متراً، ويبلغ إجمالي طول أرصفة الميناء نحو 3450 متراً.

وفي إطار تفعيل مشاركتها في تحقيق الرؤية الاقتصادية، قامت شركة أبوظبي للموانئ بنقل عمليات شحن الحاويات بالكامل من ميناء زايد إلى محطة الحاويات شبه الآلية الجديدة في ميناء خليفة. وإلى جانب دوره الأساسي ميناء تجارياً، شهد ميناء زايد في السنوات الأخيرة توسيع نطاق استخدامه ليشمل السياحة أيضاً، حيث وفر مرافق لاستقبال السفن السياحية، ليصبح أحد المراكز الرئيسية في المنطقة للرحلات البحرية.