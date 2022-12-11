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جمارك دبي تشارك وفداً كورياً تجربة الابتكارات الرقمية

خلال زيارة الوفد الكوري (من المصدر)
12 ديسمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

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شاركت جمارك دبي خبراتها المتراكمة في مجال ابتكار خدمات وأنظمة جمركية رقمية، مع وفد من جمارك جمهورية كوريا الجنوبية، كما تناول اللقاء الذي عقد في المقر الرئيسي لجمارك دبي، برامج تقنيات الواقع الافتراضي لصقل مهارات المفتشين والأجهزة المتطورة لكشف الممنوعات والمواد الخطرة، وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية وتنميتها بما يصب في مصلحة الجانبين.
ورحبت فريدة فاضل المعيني المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات (مكلف) في جمارك دبي بالوفد الزائر، مؤكدة أن جمارك دبي تحرص على نقل تجربتها الجمركية الرائدة إلى الجهات والهيئات الجمركية على مستوى العالم، وذلك في إطار رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً لتسهيل التجارة المشروعة، وقالت: نحن سعداء باستقبال وفد جمهورية كوريا، لقد بحثنا توطيد العلاقات الثنائية ودعم المبادلات التجارية، كما تناولت الزيارة استعراض جهود الدائرة في تطوير قطاع التفتيش الجمركي والارتقاء بالأنظمة المقدمة في الخدمات الذكية وأتمتة الإجراءات التي تختصر رحلة المتعامل وتزيد المردود المالي والاستثماري على الأعمال.
واطلع الوفد الزائر على نظام التدقيق اللاحق، وهو النظام المختص بالتدقيق اللاحق على المعاملات الجمركية بعد إنجازها، عن طريق نظام استهداف البيانات الجمركية التي تحمل خطورة بناء على دراسات تحليلية، وهي بذلك تطبق إطار الالتزام الجمركي الموصى به من منظمة الجمارك العالمية. كما أن تطبيق الأنظمة الجمركية الذكية في التدقيق ساعد على تعزيز مستويات الشفافية في العمليات التجارية، ما يدعم التنمية وزيادة مستويات النمو الاقتصادي عبر ارتفاع قيمة تجارة دبي الخارجية.

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