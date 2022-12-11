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الاقتصادي

«ديوا» تنجز %93 من مشروع المرحلة الرابعة من محطة العوير

المرحلة الرابعة سترفع قدرة المحطة إلى 2825 ميجاوات (من المصدر)
12 ديسمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن إنجاز 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) بقدرة 829 ميجاوات وباستثمارات ملياراً و100 مليون درهم. 
وسترفع هذه المرحلة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة لتصل إلى 2825 ميجاوات ضمن درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 30%.  وقد بدأت عمليات الاختبار والتدشين الرئيسة خلال الربع الأخير من العام الجاري تمهيداً للتشغيل الكلي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الهيئة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، حيث سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء والتي تبلغ 14317 ميجاوات.

دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
الكهرباء
العوير
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